«Это твое такси». Звезда Арсенала жестко потроллил Зинченко — видео

31 июля, 10:15
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Жезус рассмешил Зинченко своей шуткой (Фото:Скриншот видео)

Жезус рассмешил Зинченко своей шуткой (Фото:Скриншот видео)

Форвард лондонского Арсенала Габриэль Жезус пошутил над своим одноклубником украинцем Александром Зинченко.

Футболисты общались с пресс-службой Арсенала, как в один момент разговор прервала сирена скорой помощи.

После короткой паузы Жезус пошутил над Зинченко, намекнув на его травматичность.

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«Это твое такси», — в шутку сказал Жезус.

Зинченко оценил шутку одноклубника и рассмеялся.

https://twitter.com/_ms300/status/1685619419316174848?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1685619419316174848%7Ctwgr%5E2980e828a84635e7c8b84a6132f0b8a8676a0bd9%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ffootball24.ua%2Fru%2Fjeto_tvoe_taksi_zhezus_zhestko_potrolil_zinchenko_iz_za_glavnoj_problemy_ukrainca_v_arsenale_n783101%2F

Сообщалось, что Зинченко продолжает восстанавливаться от травмы, а Арсенал разрешил Александру сыграть в благотворительном матче в поддержку Украины не более пяти минут.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Арсенал (Лондон) Александр Зинченко

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