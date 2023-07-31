«Это твое такси». Звезда Арсенала жестко потроллил Зинченко — видео 31 июля, 10:15 Жезус рассмешил Зинченко своей шуткой (Фото:Скриншот видео)

Форвард лондонского Арсенала Габриэль Жезус пошутил над своим одноклубником украинцем Александром Зинченко.

Футболисты общались с пресс-службой Арсенала, как в один момент разговор прервала сирена скорой помощи.

После короткой паузы Жезус пошутил над Зинченко, намекнув на его травматичность.

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«Это твое такси», — в шутку сказал Жезус.

Зинченко оценил шутку одноклубника и рассмеялся.

Сообщалось, что Зинченко продолжает восстанавливаться от травмы, а Арсенал разрешил Александру сыграть в благотворительном матче в поддержку Украины не более пяти минут.