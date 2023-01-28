Барселона обыграла клуб Цыганкова и оторвалась от Реала на вершине чемпионата Испании — видео 28 января, 20:59 Педри (завтра) принес победу Барселоне (Фото:REUTERS/Albert Gea)

В испанской Ла Лиге состоялся ряд матчей 19-го тура.



Лидер первенства Барселона на выезде победила 1:0 Жирону, куда недавно перешел украинский полузащитник Виктор Циганков, который весь матч провел в запасе.

Автором единственного гола в матче на исходе часа игры с лишним стал Педри, который вышел на замену вместо травмировавшегося Дембеле на 26-й минуте.

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Этот успех позволил Барселоне укрепить свое лидерство и оторваться на шесть очков от своего главного преследователя Реала, который сыграл на один матч меньше.

Результаты 19 тура Ла Лиги:

Жирона — Барселона — 0:1

Гол: Педри, 61

Альмерия — Эспаньол 3:1

Голы: Суарес, 21, Лео, 61, Портильо, 77 — Хоселу, 90+3

Кадис — Мальорка 2:0

Голы: Бонгонда, 10, Фернандес, 38 (с пенальти)

Турнирная таблица

Фото: Football.ua

В прошлом туре против Хетафе гол Педри также позволил Барселоне победить с минимальным счетом.