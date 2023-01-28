Барселона обыграла клуб Цыганкова и оторвалась от Реала на вершине чемпионата Испании — видео
Педри (завтра) принес победу Барселоне (Фото:REUTERS/Albert Gea)
В испанской Ла Лиге состоялся ряд матчей 19-го тура.
Лидер первенства Барселона на выезде победила 1:0 Жирону, куда недавно перешел украинский полузащитник Виктор Циганков, который весь матч провел в запасе.
Автором единственного гола в матче на исходе часа игры с лишним стал Педри, который вышел на замену вместо травмировавшегося Дембеле на 26-й минуте.
Этот успех позволил Барселоне укрепить свое лидерство и оторваться на шесть очков от своего главного преследователя Реала, который сыграл на один матч меньше.
Результаты 19 тура Ла Лиги:
Жирона — Барселона — 0:1
Гол: Педри, 61
Альмерия — Эспаньол 3:1
Голы: Суарес, 21, Лео, 61, Портильо, 77 — Хоселу, 90+3
Кадис — Мальорка 2:0
Голы: Бонгонда, 10, Фернандес, 38 (с пенальти)
Турнирная таблица
В прошлом туре против Хетафе гол Педри также позволил Барселоне победить с минимальным счетом.