Феерия украинцев. Ванат и Цыганков в овертайме вывели Жирону в следующий раунд Кубка Испании — видео

28 октября, 23:23
Виктор Цыганков (Фото: ФК Жирона)

Украинские футболисты Виктор Цыганков и Владислав Ванат стали героями Жироны в матче 1/64 финала Кубка Испании против скромной Констанции из пятого дивизиона страны.

https://www.youtube.com/watch?v=rGfFyzwVPKE

Жирона повела в счете в конце первого тайма благодаря голу Кристиана Стуани. Хозяевам удалось отыграться на 77-й минуте усилиями Сосиаса.

Матч перешел в овертайм, где на авансцену вышли украинцы. Сначала Ванат сделал ассист на Цыганкова, который своим первым голом в сезоне вывел Жирону вперед, а затем и сам Владислав отметился забитым мячом, сделав счет 3:1.

В концовке Констанция сократила отставание, но сравнять счет не удалось.

Следует отметить, что весь матч за Жирону отыграл украинский вратарь Владислав Крапивцов, Цыганков появился на поле на 59-й минуте поединка, а Ванат — на 75-й.

Констанция — Жирона 2:3
Голы: Сосиас, 77, Харди, 120 — Стуани, 39, Цыганков, 103, Ванат, 108

Ранее Ванат голом-красавцем помог Жироне одержать первую победу в сезоне чемпионата Испании.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Виктор Цыганков Владислав Ванат Футбол ФК Жирона Кубок Испании

Поделиться:

