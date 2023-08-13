«Они не могут его остановить». Мощный проход Довбика впечатлил Жирону — видео

13 августа, 12:54
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Артем Довбик (Фото:ФК Жирона)

Артем Довбик (Фото:ФК Жирона)

Украинский нападающий Артем Довбик впечатлил каталонский клуб не только дебютным голом в первом официальном матче за Жирону.

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В своем Twitter-аккаунте каталонцы опубликовали видео, в котором нападающий получает мяч и начинает разгонять атаку. Один из футболистов соперника пытался остановить Довбика, тянув его за футболку, однако это не помешало Артему продвинуться вперед.

Видео дня

«Они не могут его остановить», — написала пресс-служба Жироны.

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Напомним, что Довбык появился на поле на 64 минуте и через некоторое время сравнял счет в матче с Реал Сосьедадом.

Ранее сообщалось, что Довбик и Цыганков установили уникальное достижение в чемпионате Испании.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Артем Довбик ФК Жирона

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