Цыганков принял участие в представлении новой формы Жироны — видео 25 мая, 19:52 Виктор Цыганков (Фото:ФК Жирона)

Испанская Жирона официально презентовала новую домашнею экипировку на сезон-2023/24.

Испанский клуб обновил дизайн формы, добавив больше белого цвета, а красные полосы сделав тоньше.

На рукавах и воротнике футболки присутствует синий цвет. Техническим спонсором выступила компания Puma.

Видео дня

👕 La nova equipació per a la temporada 2023/24.



🔴⚪️ Amb la inspiració de l'orgull gironí!



🔝 @pumafootball 🙌#OrgullGironí #GironaFC — Girona FC (@GironaFC) May 25, 2023

Отметим, что украинский полузащитник Виктор Цыганков принял участие в представлении нового комплекта.

Фото: twitter.com/GironaFC

В текущем сезоне Цыганков провел 17 матчей за испанский клуб, в которых забил три гола и выполнил пять голевых передач.



Ранее сообщалось, что украинец индивидуальным проходом спас Жирону от поражения.