Цыганков принял участие в представлении новой формы Жироны — видео
Виктор Цыганков (Фото:ФК Жирона)
Испанская Жирона официально презентовала новую домашнею экипировку на сезон-2023/24.
Испанский клуб обновил дизайн формы, добавив больше белого цвета, а красные полосы сделав тоньше.
На рукавах и воротнике футболки присутствует синий цвет. Техническим спонсором выступила компания Puma.
Отметим, что украинский полузащитник Виктор Цыганков принял участие в представлении нового комплекта.
В текущем сезоне Цыганков провел 17 матчей за испанский клуб, в которых забил три гола и выполнил пять голевых передач.
Ранее сообщалось, что украинец индивидуальным проходом спас Жирону от поражения.