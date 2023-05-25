Цыганков принял участие в представлении новой формы Жироны — видео

25 мая, 19:52
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Виктор Цыганков (Фото:ФК Жирона)

Виктор Цыганков (Фото:ФК Жирона)

Испанская Жирона официально презентовала новую домашнею экипировку на сезон-2023/24.

Испанский клуб обновил дизайн формы, добавив больше белого цвета, а красные полосы сделав тоньше.

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На рукавах и воротнике футболки присутствует синий цвет. Техническим спонсором выступила компания Puma.

Видео дня

Отметим, что украинский полузащитник Виктор Цыганков принял участие в представлении нового комплекта.

twitter.com/GironaFC
Фото: twitter.com/GironaFC

В текущем сезоне Цыганков провел 17 матчей за испанский клуб, в которых забил три гола и выполнил пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что украинец индивидуальным проходом спас Жирону от поражения.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Виктор Цыганков ФК Жирона

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