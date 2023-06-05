Клуб Цыганкова проиграл битву за еврокубки, несмотря на элегантный голевой пас украинца — видео 5 июня, 11:27 Стараний Виктора Цыганкова оказалось мало (Фото:ФК Жирона)

Жирона уступила Осасуне со счетом 1:2 в заключительном матче сезона чемпионата Испании и осталась без еврокубков.

В составе Жироны весь матч отыграл футболист сборной Украины украинец Виктор Цыганков.

При счете 0:2 в пользу Осасуны на 75-й минуте Цыганков навесом со штрафного отдал голевую передачу на Рейньера, который ударом головой отквитал один гол.

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Однако каталонскому клубу не удалось избежать поражения, проиграв сопернику путевку в Лигу конференций.

Жирона финишировала в чемпионате Испании на 10-м месте.

Ранее сообщалось, что Цыганков получил вызов в сборную Украины на матчи отбора Евро-2024.