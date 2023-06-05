Клуб Цыганкова проиграл битву за еврокубки, несмотря на элегантный голевой пас украинца — видео
Стараний Виктора Цыганкова оказалось мало (Фото:ФК Жирона)
Жирона уступила Осасуне со счетом 1:2 в заключительном матче сезона чемпионата Испании и осталась без еврокубков.
В составе Жироны весь матч отыграл футболист сборной Украины украинец Виктор Цыганков.
При счете 0:2 в пользу Осасуны на 75-й минуте Цыганков навесом со штрафного отдал голевую передачу на Рейньера, который ударом головой отквитал один гол.
Однако каталонскому клубу не удалось избежать поражения, проиграв сопернику путевку в Лигу конференций.
Жирона финишировала в чемпионате Испании на 10-м месте.
Ранее сообщалось, что Цыганков получил вызов в сборную Украины на матчи отбора Евро-2024.