Клуб Цыганкова проиграл битву за еврокубки, несмотря на элегантный голевой пас украинца — видео

5 июня, 11:27
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Стараний Виктора Цыганкова оказалось мало (Фото:ФК Жирона)

Стараний Виктора Цыганкова оказалось мало (Фото:ФК Жирона)

Жирона уступила Осасуне со счетом 1:2 в заключительном матче сезона чемпионата Испании и осталась без еврокубков.

В составе Жироны весь матч отыграл футболист сборной Украины украинец Виктор Цыганков.

При счете 0:2 в пользу Осасуны на 75-й минуте Цыганков навесом со штрафного отдал голевую передачу на Рейньера, который ударом головой отквитал один гол.

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Однако каталонскому клубу не удалось избежать поражения, проиграв сопернику путевку в Лигу конференций.

Жирона финишировала в чемпионате Испании на 10-м месте.

Ранее сообщалось, что Цыганков получил вызов в сборную Украины на матчи отбора Евро-2024.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Чемпионат Испании Виктор Цыганков

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