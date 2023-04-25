Лунин провалил матч против Цыганкова. Жестокое фиаско украинского голкипера — видео 25 апреля, 22:47 Лунин пропускает гол (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Реал проиграл Жироне поединок 31 тура чемпионата Испании.



Украинский вратарь Реала Андрей Лунин получил шанс выйти на поле после того, как основной голкипер Тибо Куртуа заболел. Однако Лунин не доказал, что заслуживает больше игрового времени, пропустив четыре мяча, один из которых между ног.

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Героем встречи стал нападающий Жироны Валентин Кастельянос — он первый игрок в XXI веке, забивший четыре гола в матче против Реала в чемпионате Испании.

Украинский полузащитник Жироны Виктор Цыганков вышел на поле в основе и отыграл 72 минуты.

Жирона — Реал — 4:2

Голы: Кастельянос, 12, 24, 46, 62 — Винисиус, 34, Лукас, 85

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Фото: flashscore.ua

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