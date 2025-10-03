Жирона выйдет на матч против Валенсии в чемпионате Испании без двух украинцев

Виктор Цыганков в последний раз выходил на поле 24 августа (Фото: Виктор Цыганков/Instagram)

Жирона понесла кадровые потери перед домашним матчем 8-го тура чемпионата Испании против Валенсии.

Об этом сообщает журналист Нил Сола в X.

Игру против Валенсии из-за проблем со здоровьем пропустит украинец Виктор Цыганков. Последний раз украинец выходил на поле 24 августа в матче против Вильярреала, в котором Жирона потерпела сокрушительное поражение 0:5.

Кроме него, вне заявки каталонского клуба оказались украинский вратарь Владислав Крапивцов, а также Абель Руис, Тома Лемар, Донни ван де Бек, Давид Лопес и Хоэль Рока.

Цыганков уже пропустил пять поединков подряд из-за проблем со здоровьем, однако несмотря на это он получил вызов в сборную Украины на октябрьские матчи против Исландии (10 октября) и Азербайджана (13 октября).

В то же время Крапивцов отсутствует в составе Жироны, поскольку участвует в чемпионате мира U-20.

В то же время команда рассчитывает на украинского форварда Владислава Ваната.

Поединок Жирона — Валенсия состоится завтра, 4 октября. Начало встречи — в 17:15 по киевскому времени.

Ранее в Динамо раскрыли детали продажи Ваната в Жирону.