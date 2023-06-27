Команда Виктора Цыганкова нацелена приобрести лучшего бомбардира УПЛ — журналист 27 июня, 09:09 Артем Довбик (Фото:СК Днепр-1)

Испанская Жирона, за которую выступает Виктор Цыганков, хочет поровну разделить деньги за Артема Довбыка между Днепром-1 и датским Митьюлландом. Ранее Йожеф Сабо раскритиковал возможный трансфер футболиста в каталонский клуб.

Журналист и инсайдер Игорь Цыганык рассказал о переговорах между украинским и испанским клубами по нападающему.

По информации источника, Жирона пытается договориться о трансфере Довбыка с Днепром-1 и Митьюлландом. Отметим, что 50% прав на футболиста принадлежат датскому клубу.

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Каталонская команда готова заплатить обеим сторонам по 7,5 млн евро. Также Жирона может рассчитаться с датчанами футболистами. Команды уже начали переговоры.

Напомним, что Артем Довбык стал лучшим бомбардиром УПЛ в прошлом сезоне. Нападающий забил 24 гола за 30 матчей, опередив своего ближайшего преследователя на 11 голов.

Фото: flashscore.ua

Также вице-чемпион Италии заинтересован в подписании нападающего.

Ранее сообщалось, что киевское Динамо анонсировало возвращение в клуб Андрея Ярмоленко.