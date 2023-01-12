Челси объявил о подписании звездного форварда

12 января, 11:27
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Жоау Феликс будет выступать в Челси в аренде (Фото:ФК Челси)

Жоау Феликс будет выступать в Челси в аренде (Фото:ФК Челси)

Португальский нападающий Жоау Феликс перешел из мадридского Атлетико в лондонский Челси.

Об этом сообщает официальный сайт Челси.

23-летний форвард перешел в лондонский клуб на правах аренды до конца сезона. Опция выкупа в соглашении не предусмотрена.

По информации СМИ, за полугодовую аренду Челси заплатит более 10 млн евро.

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Примечательно, что перед трансфером Феликс продлил контракт с Атлетико до июня 2027 года.

Феликс стал четвертым приобретением Челси в зимнее трансферное окно. До этого лондонцы подписали защитника Бенуа Бадиашиля из Монако, нападающего Давида Фофана из Мольде и хавбека Андрея Сантоса из Васко да Гама.

Ранее сообщалось, что Челси разгромно проиграл Манчестер Сити  (0:4) и вылетел из Кубка Англии.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Челси Трансферы Атлетико (Мадрид)

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