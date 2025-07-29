Клуб Роналду объявил о приобретении звездного футболиста за 30 млн евро

29 июля, 16:22
Жоау Феликс (Фото: ФК Аль-Наср)

Нападающий Жоау Феликс перешел из Челси в саудовский Аль-Наср, где выступает его партнер по сборной Португалии Криштиану Роналду.

Об этом сообщает пресс-служба Аль-Насра.

Португальский форвард подписал контракт с саудовским клубом контракт на два года.

https://twitter.com/AlNassrFC/status/1950164412502855722

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, базовая сумма трансфера составляет 30 миллионов евро. Однако благодаря бонусам и проценту от возможной будущей продажи эта сумма может вырасти до 50 миллионов.

Феликс — воспитанник Бенфики, которую он покинул в 2019 году за рекордные 127,2 млн евро, перейдя в Атлетико. В 2024-м Челси приобрел его у мадридского клуба за 52 млн. Прошлой весной португалец играл в аренде у Милана, но «россонери» решили не выкупать контракт.

Ранее сообщалось, что Роналду продлил контракт с Аль-Насром.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Аль-Наср Футбол Трансферы Криштиану Роналду ФК Челси

