Звездный одноклубник Мудрика будет играть в одной команде с Роналду — журналист

28 июля, 10:37
Жоау Феликс (Фото: Жоау Феликс/Instagram)

Звездный полузащитник лондонского Челси Жоау Феликс продолжит карьеру в саудовском Аль-Насри, сообщает авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

24-летний португалец подпишет с Аль-Насром контракт до июня 2027 года.

https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1949563680972018124

По информации СМИ, саудовский гранд предложил Челси около 30 миллионов евро плюс бонусы, а также согласился включить процент от возможного будущего трансфера, чтобы удовлетворить потребности лондонцев, которые оценивали игрока в 50 миллионов.

Прошлый сезон Феликс провел в аренде в Милане, где принял участие в 21 матче и забил 3 гола.

В Аль-Насре выступает звездный партнер Феликса по сборной Португалии Криштиану Роналду, который ранее продлил контракт.

