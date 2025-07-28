Звездный полузащитник лондонского Челси Жоау Феликс продолжит карьеру в саудовском Аль-Насри, сообщает авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

24-летний португалец подпишет с Аль-Насром контракт до июня 2027 года.

По информации СМИ, саудовский гранд предложил Челси около 30 миллионов евро плюс бонусы, а также согласился включить процент от возможного будущего трансфера, чтобы удовлетворить потребности лондонцев, которые оценивали игрока в 50 миллионов.

Реклама

Прошлый сезон Феликс провел в аренде в Милане, где принял участие в 21 матче и забил 3 гола.

В Аль-Насре выступает звездный партнер Феликса по сборной Португалии Криштиану Роналду, который ранее продлил контракт.