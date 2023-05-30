Минус конкурент: Челси Мудрика избавится от игрока стоимостью в 100 миллионов евро

30 мая, 17:09
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Жоау Феликс (Фото:REUTERS/Ian Walton)

Жоау Феликс (Фото:REUTERS/Ian Walton)

Нападающий сборной Португалии Жоау Феликс по итогам сезона вернется в Атлетико после аренды в Челси.

Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, президент мадридской команды Энрике Серезо рассказал о судьбе 23-летнего игрока на пресс-конференции.

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По словам функционера, Челси не станет выкупать Феликса в летнее трансферное окно.

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Решение по игроку принимал новый главный тренер "синих" Маурисио Почеттино. Аргентинец не рассчитывает на игрока в будущем.

Феликс провел 20 матчей за Челси, в которых забил четыре гола.

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Отметим, что ранее была информация о том, что Атлетико готов отпустить игрока за 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что украинскому вингеру Михаилу Мудрику пророчат успех в Челси с новым тренером.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Челси

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