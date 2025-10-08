«Кто будет делать мне эти передачи?»: Месси мило отреагировал на уход легенды Барселоны из футбола

Лионель Месси обратился к Жорди Альбе, который объявил о завершении игровой карьеры .

Читайте также: Легенда Барселоны отклонил предложение возглавить московский Спартак

Аргентинский футболист поблагодарил испанца за совместную игру в Барселоне и Интер Майами.

«Спасибо, Жорди. Я буду очень по тебе скучать. После всего, что мы пережили вместе, будет странно смотреть налево и не видеть тебя там…

Реклама

Просто невероятно, сколько голевых передач ты мне сделал за все эти годы… Кто теперь будет отдавать мне эти передачи?", — написал Месси в Instagram.

Фото: instagram.com/jordialbaoficial

Альба начинал карьеру в Валенсии, откуда перешел в Барселону, где за 11 лет (2012−2023) сыграл 459 матчей, отметился 27 голами и оформил 99 результативных передач.

В составе каталонского клуба он 6 раз выигрывал чемпионат Испании, 5 раз — Кубок Испании и 4 раза — Суперкубок страны. Также он становился победителем Лиги чемпионов и Клубного чемпионата мира. В июле 2023 года Альба стал игроком Интер Майами.

Ранее о завершении карьеры объявил другой легендарный экс-игрок Барселоны Серхио Бускетс.