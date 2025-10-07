Чемпион Евро-2012 и автор гола в финале в Киеве объявил о завершении карьеры

Экс-защитник Барселоны и сборной Испании Жорди Альба, который сейчас выступает за Интер Майами, решил завершить игровую карьеру по окончании сезона МЛС.

Об этом Альба сообщил в своем Instagram.

«Спасибо футболу, спасибо за все», — написал 36-летний игрок.

Регулярный сезон МЛС завершится 18 октября, а плей-офф продлится до 6 декабря, когда состоится финальный матч.

Альба начинал карьеру в Валенсии, откуда перешел в Барселону, где за 11 лет (2012−2023) сыграл 459 матчей, отметился 27 голами и оформил 99 результативных передач.

В составе каталонского клуба он 6 раз выигрывал чемпионат Испании, 5 раз — Кубок Испании и 4 раза — Суперкубок страны. Также он становился победителем Лиги чемпионов и Клубного чемпионата мира.

На счету Альбы 93 матча и 9 голов за сборную Испании, карьеру в которой он завершил в 2023 году. Он является чемпионом Европы 2012 года и автором гола в финальном матче против Италии (4:0), который состоялся в Киеве.

В июле 2023 года Альба стал игроком Интер Майами.

Ранее о завершении карьеры объявил другой легендарный экс-игрок Барселоны Серхио Бускетс.