Остановка сердца: 17-летний португальский футболист утонул в море

Португальский футболист клуба Дешпертар Жорже Сарайва трагически погиб во время купания в море с друзьями.

Как сообщает Record, 17-летний парень скончался 15 июля после того, как его унесло волной на пляже Каркавелуше (Португалия).

Сарайва вместе с тремя друзьями попали в опасное течение. Спасатели извлекли из воды троих пострадавших, а Жорже обнаружили лишь спустя некоторое время.

Прибывшие медики констатировали у спортсмена остановку сердца, несмотря на предпринятые реанимационные мероприятия.

«Реанимационные мероприятия были начаты на песке, а затем продолжены сотрудниками INEM. Несмотря на их усилия, молодой человек скончался».

Пресс-служба Дешпертара подтвердила гибель футболиста: «Футбольный клуб Деспертар хотел бы выразить наши глубочайшие соболезнования семье нашего футболиста Жорже Сарайвы, особенно Сандре и Пауло, сын которых трагически покинул нас. Мы выражаем самую искреннюю дань уважения Жорже, который в только что завершившемся сезоне с гордостью защищал цвета нашего клуба».

Ранее сообщалось, что 17-летний футболист погиб в ДТП на Львовщине.