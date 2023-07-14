Одноклубник Зинченко забил курьезный автогол с 35 метров, который стоил победы — видео
Из-за ляпа Жоржиньо Арсенал упустил победу (Фото:Жоржиньо через Instagram)
Полузащитник лондонского Арсенала Жоржиньо забил в свои ворота в товарищеском матче против немецкого Нюрнберга.
Арсенал открыл счет уже на 7-й минуте матча после гола Сака, однако удержать победу «канонирам» не удалось из-за ошибки Жоржиньо.
На 62-й минуте голкипер лондонцев Карл Хейн сделал пас на Жоржиньо, однако того запрессинговал соперник и итальянец, находясь в 35 метрах от своих ворот, решил отпасовать назад голкиперу.
Однако пас у Жоржиньо получился слишком сильным и неточным — вратарь не успел за мячом и тот закатился в сетку.
Следует отметить, что украинец Александр Зинченко отсутствовал в заявке Арсенала на матч.
Ранее футболист австрийского клуба забил красивый автогол с чужой половины поля.