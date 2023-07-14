Одноклубник Зинченко забил курьезный автогол с 35 метров, который стоил победы — видео 14 июля, 12:38 Из-за ляпа Жоржиньо Арсенал упустил победу (Фото:Жоржиньо через Instagram)

Полузащитник лондонского Арсенала Жоржиньо забил в свои ворота в товарищеском матче против немецкого Нюрнберга.

Арсенал открыл счет уже на 7-й минуте матча после гола Сака, однако удержать победу «канонирам» не удалось из-за ошибки Жоржиньо.

На 62-й минуте голкипер лондонцев Карл Хейн сделал пас на Жоржиньо, однако того запрессинговал соперник и итальянец, находясь в 35 метрах от своих ворот, решил отпасовать назад голкиперу.

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Однако пас у Жоржиньо получился слишком сильным и неточным — вратарь не успел за мячом и тот закатился в сетку.

Следует отметить, что украинец Александр Зинченко отсутствовал в заявке Арсенала на матч.

Ранее футболист австрийского клуба забил красивый автогол с чужой половины поля.