«Не видел ничего особенного в игре Трубина»: Моуринью резко отреагировал на вопрос о вратаре сборной Украины

После встречи главный тренер Орлов Жозе Моуринью ответил на вопрос журналиста об игре украинского голкипера Анатолия Трубина.

«Что значит, что Трубин был лучшим игроком Бенфики? Эх, друг… честно говоря, я не очень видел игру. Видимо, смотрел совсем другой матч.

Реклама

Он делает фантастический двойной сейв на первой минуте, пропускает гол со штрафного с 16 метров — фол, который должен был быть зафиксирован против Жил Висенте, поэтому мы можем исключить эту ситуацию из контекста. У него было два мяча в стойку, но это даже не те мячи в стойку, которые являются почти голом, это мячи, которые только едва задевают стойку, а потом что? Навесы, дальние передачи, выходы???

Я не видел ничего особенного в игре Трубина, честно говоря", — цитирует Моуринью пресс-служба клуба.

Отметим, что в матче против Жил Висенте украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков вышли в стартовом составе: Трубин отыграл полный матч, а Судаков — 80 минут.

За время на поле Анатолий пропустил один гол, совершил семь сейвов, 46 раз прикоснулся к мячу и отдал 34 передачи, из которых точных — 23.

Статистический портал Sofascore поставил Трубину оценку 8,3, Судакову — 6,8 (оценка Анатолия является второй самой высокой в составе обеих команд после Эвангелоса Павлидиса).

WhoScored оценил игру Трубина на 7,6, Судакова — 6,7.

Отметим, что в этом сезоне на клубном уровне вратарь сборной Украины провел 11 игр, в которых пропустил шесть голов и семь раз отстоял «на ноль».

Ранее мы писали, что один из лучших форвардов мира отметился уникальным рекордом, превзойдя Роналду и Холанда.