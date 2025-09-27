«Не видел ничего особенного в игре Трубина»: Моуринью резко отреагировал на вопрос о вратаре сборной Украины
Анатолий Трубин — футболист сборной Украины и Бенфики (Фото: REUTERS/Manon Cruz)
В матче седьмого тура чемпионата Португалии Бенфика дома победила Жил Висенте со счетом — 2:1.
После встречи главный тренер Орлов Жозе Моуринью ответил на вопрос журналиста об игре украинского голкипера Анатолия Трубина.
«Что значит, что Трубин был лучшим игроком Бенфики? Эх, друг… честно говоря, я не очень видел игру. Видимо, смотрел совсем другой матч.
Он делает фантастический двойной сейв на первой минуте, пропускает гол со штрафного с 16 метров — фол, который должен был быть зафиксирован против Жил Висенте, поэтому мы можем исключить эту ситуацию из контекста. У него было два мяча в стойку, но это даже не те мячи в стойку, которые являются почти голом, это мячи, которые только едва задевают стойку, а потом что? Навесы, дальние передачи, выходы???
Я не видел ничего особенного в игре Трубина, честно говоря", — цитирует Моуринью пресс-служба клуба.
Отметим, что в матче против Жил Висенте украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков вышли в стартовом составе: Трубин отыграл полный матч, а Судаков — 80 минут.
За время на поле Анатолий пропустил один гол, совершил семь сейвов, 46 раз прикоснулся к мячу и отдал 34 передачи, из которых точных — 23.
Статистический портал Sofascore поставил Трубину оценку 8,3, Судакову — 6,8 (оценка Анатолия является второй самой высокой в составе обеих команд после Эвангелоса Павлидиса).
WhoScored оценил игру Трубина на 7,6, Судакова — 6,7.
Отметим, что в этом сезоне на клубном уровне вратарь сборной Украины провел 11 игр, в которых пропустил шесть голов и семь раз отстоял «на ноль».
