«Будто в Рим приехал Иисус». Жозе Моуринью отчаялся в своей команде 25 мая, 16:29 Португалец считает выход Ромы в ЛЧ невозможным (Фото:Жозе Моуринью via Instagram)

Главный тренер римской Ромы, которая сыграет в финале ЛЕ, считает, что выход его коллектива в групповой этап Лиги чемпионов через Серию А сейчас невозможен.

Португалец отметил, что то, что клуб сыграет во втором еврокубковом финале подряд — огромное достижение.

«Я никогда не говорил о цели попасть в Лигу чемпионов, я всегда стараюсь быть честным. Я не люблю продавать дым. Есть тренеры, игроки, клубы, которые играют только один европейский финал в жизни и им повезло. Представьте, что мы сыграем два финала подряд».

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Также Моуринью добавил, что ожидания директора Ромы относительно Лиги чемпионов — не его проблемы.

«Для меня это отличный сезон, потому что он в любом случае станет историческим. Но я хочу сыграть этот финал в Будапеште. Пинту говорил о Лиге чемпионов? Это его проблемы. Пинту — директор, я — тренер. Мы очень хорошие друзья, но у нас могут быть разные мнения.

Мы способны творить историю, и мы хотим сделать это снова. Но выйти в Лигу чемпионов с 7 миллионами на трансферы — это не история, это даже не чудо, а будто Иисус Христос, который поехал в Рим и пошел гулять по Ватикану", — сказал Моуринью ilmessaggero.

Ранее сообщалось, что Наполи стал чемпионом Италии впервые за 33 года.

