Трогательная встреча: Моуринью встретился с работницей Челси, которая отдала клубу 48 лет — видео

30 сентября, 09:30
Жозе Моуринью во главе Бенфики сыграет против Челси (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Во вторник, 30 сентября, Челси сыграет с Бенфикой в рамках второго тура основного этапа Лиги чемпионов.

Накануне матча наставник Бенфики Жозе Моуринью встретился с женщиной, которая работает в лондонском клубе 48 лет.

Португалец и женщина побеседовали, а затем Жозе обнял ее.

https://twitter.com/eurofootcom/status/1972772824445243612

Моуринью возглавлял Челси в 2004−07 годах, а также в 2013−15. Суммарно специалист выиграл восемь трофеев во главе «синих»: три титула Премьер-лиги, один Кубок Англии, три Кубка английской лиги и один Суперкубок Англии.

Матч Челси — Бенфика начнется в 22:00 по Киеву. В первом туре основного этапа лондонцы уступили Баварии (1:3), а португальцы неожиданно проиграли Карабаху (2:3).

Ранее сообщалось, что Моуринью резко отреагировал на вопрос о вратаре сборной Украины.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Челси Жозе Моуриньо Бенфика Лига чемпионов

