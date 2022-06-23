«УМХ в этом плане — все». В Украине после 26 лет существования прекратит издаваться журнал Футбол 23 июня, 22:00 Цей матеріал також доступний українською Следующий номер журнала Футбол станет последним (Фото:Артём Франков via Telegram)

Украинский журнал Футбол прекратит издаваться после 26 лет существования.



Об этом сообщил главный редактор издания Артем Франков. По его словам, следующий номер станет последним.

«Кто бы мог подумать, что последней звездой Футбола станет Арнаутович - и то лишь потому, что рожа прикольная», — написал он в Telegram, также опубликовав обложку этого номера.

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Отвечая на вопрос в комментариях о возобновлении выхода журнала после войны, он отметил, что это произойдет, если найдется желающий его издавать.

"УМХ [Украинский медиахолдинг] в этом плане - все", - признался Франков.

В июне 2021 года суд отменил передачу активов Украинского медиа холдинга олигарха Сергея Курченко в управление «Плюсов».



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