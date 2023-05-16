Экс-директор телеканалов Футбол трудоустроился в клубе-дебютанте украинской Премьер-лиги 16 мая, 20:01 Александр Денисов будет отвечать за маркетинговую стратегию Полесья (Фото:Александр Денисов via Instagram)

Журналист и экс-директор телеканалов Футбол Александр Денисов будет работать в житомирском Полесье, которое на днях впервые в истории вышло в украинскую Премьер-лигу.

Денисов назначен на должность директора по маркетингу, медиа и спонсорству, сообщает официальный сайт Полесья.

В житомирском клубе Денисом будет отвечать за направления работы по созданию маркетинговой стратегии клуба.

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В частности, он будет представлять интересы клуба на общем собрании УПЛ, отвечать за международные связи, дистрибуцию телевизионных прав клуба и создание эффективной медийной экосистемы клуба.

Также в обязанности Денисова будет входить работа над привлечением спонсоров и формированием коммерческой стратегии по увеличению доходов клуба. Он будет отвечать за взаимодействие клуба с другими медиа-партнерами и будет интегрировать программы клубного развития УЕФА.

«Я считаю, что у житомирского Полесья есть все шансы в ближайшие годы стать одним из лидеров украинского футбола. Я вижу, каких вершин хочет добиваться клуб вместе с президентом и уверен, что мой опыт поможет воплотить амбициозные планы клуба в жизнь», — прокомментировал свое назначение Денисов.

Ранее Денисов был директором телеканалов Футбол, которые прекратил существование после того, как Нацсовет по ТВ и радиовещанию аннулировал лицензии телеканалов медиахолдинга Рината Ахметова.

