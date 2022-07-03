Футбольный журналист Олег Ящук, который служит в ВСУ вблизи Лисичанска, вышел на связь — соцсети 3 июля, 20:01 Ящук в последний раз он выходил на связь 29 июня (Фото:Olga Vytak via Facebook)

Нашелся журналист Олег Ящук, служивший в Вооруженных силах Украины вблизи Лисичанска, город постоянно находится под обстрелами.



Об этом сообщают его родные, передает Telegram-канал болельщиков Зори.

« Как нам сообщили близкие Олега, он нашелся и с ним все хорошо», — говорится в сообщении.

Ранее, близкие и коллеги Олега Ящука начали бить тревогу, ведь в последний раз он выходил на связь 29 июня.

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Ящук служит в Вооруженных силах Украины в составе 3-й роты 10-й бригады мотопехотного боевого батальона, воевавшего у Северского и Лисичанска.

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