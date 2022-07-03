Футбольный журналист Олег Ящук, который служит в ВСУ вблизи Лисичанска, вышел на связь — соцсети

3 июля, 20:01
Ящук в последний раз он выходил на связь 29 июня (Фото:Olga Vytak via Facebook)

Ящук в последний раз он выходил на связь 29 июня (Фото:Olga Vytak via Facebook)

Нашелся журналист Олег Ящук, служивший в Вооруженных силах Украины вблизи Лисичанска, город постоянно находится под обстрелами.

Об этом сообщают его родные, передает Telegram-канал болельщиков Зори.

« Как нам сообщили близкие Олега, он нашелся и с ним все хорошо», — говорится в сообщении.

Ранее, близкие и коллеги Олега Ящука начали бить тревогу, ведь в последний раз он выходил на связь 29 июня.

Видео дня


Ящук служит в Вооруженных силах Украины в составе 3-й роты 10-й бригады мотопехотного боевого батальона, воевавшего у Северского и Лисичанска.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Елена Басараб

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Лисичанск Журналист Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Оседлал трубу: Российский президент Владимир Путин использовал поставки газа для своих имперских амбиций (Фото:Коллаж НВ)
Прощай, газ /
Почему «голубое топливо», вслед за нефтью, перестанет быть оружием Кремля
3 июля, 17:00
Геополитика
Роберт Таибби: «Иногда пауза необходима для перезагрузки отношений» (Фото:lightwavemedia/Depositphotos)
Иногда это необходимо. Четыре причины разъехаться
Роберт Таибби
Гетман Павел Скоропадский (справа) с руководителем своей охраны Николаем Сахно-Устимовичем возле штаб-квартиры главнокомандующего германскими войсками Германа Эйхгорна, Киев, 1918 год. (Фото:Укрінформ)
«Великороссы в Украине невыносимы» /
Гетман Скоропадский — о российских либералах, которые в 1918-м бежали от большевистского террора в Киев
3 июля, 08:31
Политика
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X