«Их может быть больше 50». Журналист шокировал признанием об изменах Шакире со стороны Пике 28 декабря, 20:12 У Шакиры и Пике двое детей (Фото:Жерар Пике via Instagram)

Папарацци Хорди Мартин в эфире программы Lo Se Todo шокировал признанием об изменах колумбийской певице Шакире со стороны ее бывшего избранника — легенды испанского футбола Жерара Пике.

Слова журналиста приводит Soy Carmin.

«Он изменил ей не только с Кларой Чиа. Он делал это бесчисленное количество раз. Шакира узнала о многочисленных изменах уже после расставания с ним. Я могу вам сказать, что измен может быть больше 50», — сказал Мартин.

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Кроме того, журналист заявил, что у самой Шакиры в свое время также была больше, чем дружба, с колумбийским исполнителем Малумой, с которым она записала несколько совместных песен.

«Тогда Пике был готов взорваться из-за отношений Шакиры с Малумой. Но поскольку у него были свои отношения на стороне, ситуация не стала хуже», — заявил папарацци.

Ранее Пике попал в объектив папарацци во время поцелуев с 23-летней возлюбленной, студенткой Кларой Чиа.