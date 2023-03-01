Умер легендарный рекордсмен по количеству голов на одном чемпионате мира по футболу
Фонтен забил рекордные 13 голов на ЧМ-1958 (Фото:REUTERS/Charles Platiau)
В возрасте 89 лет скончался легендарный экс-футболист сборной Франции Жюст Фонтен.
Как сообщает L'Équipe, рекордсмен по количеству голов на одном чемпионате мира (13 голов) в составе сборной Франции ушел из жизни утром 1 марта.
За свою карьеру Фонтен выступал в клубах Касабланка, Ницца и Реймс. Как тренер возглавлял Баньер-де-Люшон, ПСЖ, Тулузу, сборные Франции и Марокко.
За этом время он четырежды был чемпионом Франции, дважды — обладателем Кубка страны, один раз — финалистом Кубка европейских чемпионов (сейчас — Лига чемпионов).
Рекордные в истории чемпионатов мира 13 голов для одного игрока помогли его национальной команде стать бронзовым призером на ЧМ-1958.
На прошлой неделе в возрасте 83 лет скончался легенда Реала и почетный президент клуба Амансио Амаро