Умер легендарный рекордсмен по количеству голов на одном чемпионате мира по футболу

1 марта, 15:11
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Фонтен забил рекордные 13 голов на ЧМ-1958 (Фото:REUTERS/Charles Platiau)

Фонтен забил рекордные 13 голов на ЧМ-1958 (Фото:REUTERS/Charles Platiau)

В возрасте 89 лет скончался легендарный экс-футболист сборной Франции Жюст Фонтен.

Как сообщает L'Équipe, рекордсмен по количеству голов на одном чемпионате мира (13 голов) в составе сборной Франции ушел из жизни утром 1 марта.

За свою карьеру Фонтен выступал в клубах Касабланка, Ницца и Реймс. Как тренер возглавлял Баньер-де-Люшон, ПСЖ, Тулузу, сборные Франции и Марокко.

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За этом время он четырежды был чемпионом Франции, дважды — обладателем Кубка страны, один раз — финалистом Кубка европейских чемпионов (сейчас — Лига чемпионов).

Рекордные в истории чемпионатов мира 13 голов для одного игрока помогли его национальной команде стать бронзовым призером на ЧМ-1958.

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1295629253019656192

На прошлой неделе в возрасте 83 лет скончался легенда Реала и почетный президент клуба Амансио Амаро

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол Чемпионат мира Чемпионат мира по футболу Сборная Франции

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