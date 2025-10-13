Зидан назвал команду, ради которой возобновит тренерскую карьеру

Легендарный Зинедин Зидан заявил, что настроен вернуться в футбол.

Француз признался, что планирует возобновить тренерскую карьеру, чтобы однажды возглавить сборную Франции.

«Конечно, я вернусь к работе главным тренером, это мой план.

Мое желание — однажды стать главным тренером сборной Франции… Посмотрим", — приводит слова Зидана Фабрицио Романо в Х со ссылкой на Festival Dello Sport.

Отметим, что Зидан является главным фаворитом на замену Дидье Дешама в сборной Франции, который покинет пост после чемпионата мира-2026.

Зидан тренировал Реал с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021. Вместе с командой он выиграл три Лиги чемпионов и дважды становился победителем чемпионата Испании.

