Сборная Франции после ЧМ-2022 получит нового звездного тренера — СМИ

3 ноября, 22:47
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Зидан заменит в сборной Франции Дешаму (Фото:REUTERS/Sergio Perez)

Зидан заменит в сборной Франции Дешаму (Фото:REUTERS/Sergio Perez)

Легенда футбола Зинедин Зидан станет главным тренером сборной Франции после чемпионата мира в Катаре, сообщает Libertad Digital.

По информации источника, у Зидана уже есть соглашение с Федерацией футбола Франции о назначении наставником национальной команды вместо Дидье Дешама, контракт которого истекает в декабре 2022 года.

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Сообщается, что Зидан возглавит сборную Франции независимо от ее выступлений на ЧМ-2022.

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Французский наставник ждал предложения от сборной своей страны после того, как полтора года назад покинул Реал.

Ради работы в сборной Франции Зидан не рассматривал предложения от клубов.

Во главе Реала Зидан трижды выиграл Лигу чемпионов и дважды стал чемпионом Испании.

Ранее сообщалось, что из-за травмы на чемпионате мира по футболу в Катаре не сыграет ключевой полузащитник сборной Франции Нголо Канте.

Также под большим вопросом участие в Мундиале другого ключевого игрока французской команды Поля Погба.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Зинедин Зидан ЧМ-2022 Сборная Франции

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