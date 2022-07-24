Зинченко в дебютном матче за Арсенал помог разгромить Челси — видео 24 июля, 13:44 Зинченко сыграл один тайм (Фото:Sam Navarro-USA TODAY Sports)

Украинский новичок лондонского Арсенала Александр Зинченко провел первую игру за «канониров».

Украинец дебютировал в составе Арсенала в товарищеском матче против Челси, который состоялся в США, где оба клуба проводят предсезонные сборы.

Зинченко вышел в стартовом составе «канониров» и провел на поле весь первый тайм, после чего был заменен на Нуну Тавареша.

Видео дня

Во время пребывания украинца на поле Арсенал забил в ворота Челси два гола, а во втором тайме «канониры» отличились еще дважды, одержав разгромную победу 4:0.

В составе Арсенала голы забивали Габриэл Жезус, Эдегор, Сака и Локонга.

Лучшие моменты с участием Зинченко

Обзор матча

Зинченко стал игроком Арсенала 22 июля, подписав с канонирами четырехлетний контракт.

Сообщалось, что украинец будет выступать за лондонский клуб под 35-м номером.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.