«Хочу забыть тот период моей жизни». Звезда сборной Украины высказался о выступлениях за российский клуб 27 марта, 13:03 Александр Зинченко выступал за Уфу в течение 2015−2016 годов (Фото:Reuters/Peter Cziborra)

Футболист сборной Украины и лондонского Арсенала Александр Зинченко вспомнил период выступлений за российскую Уфу.

В интервью Channel 4 Sport Зинченко заявил, что хотел бы забыть российский период жизни.



«Я хотел бы сказать спасибо Уфе за все, что они сделали для меня, но после всего я просто хочу забыть тот период моей жизни. Хочу стереть все воспоминания об этом», - сказал Зинченко.

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Также Александр добавил, что пытался общаться с российскими футболистами по поводу войны в Украине, но все бесполезно.

«Я общался с несколькими футболистами… Ну как, я писал им, но не получал никакого ответа. Почему вы молчите? Почему вы не можете даже ничего опубликовать в соцсетях, чтобы остановить эти вещи? Потому что им все равно.

Кто может сказать, что они боятся тюрьмы, что они не смогут вернуться в страну. Я не верю в это.

Как вы сказали, у меня было свое окружение там. Но они стали «нулями». Не хочу ничего знать об этой террористической стране. Для меня это очевидно", - добавил Зинченко.

Зинченко был игроком Уфы в течение 2015-2016 годов, после чего перешел в Манчестер Сити.

Ранее сообщалось, что гол Александра Зинченко в ворота Астон Виллы в матче английской Премьер-лиги признали лучшим в лондонском Арсенале в феврале.

