Зинченко стал одним из худших игроков матча Манчестер Юнайтед — Арсенал по версии популярного портала
Зинченко провел не лучший матч против Манчестер Юнайтед (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)
Украинский защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко получил за матч 6-го тура английской Премьер-лиги против Манчестер Юнайтед одну из самых низких оценок среди всех игроков по версии популярного портала WhoScored.
Пропустив два матча Арсенала в АПЛ из-за травмы, Зинченко вышел на поединок против Манчестер Юнайтед в стартовом составе.
Однако именно после провала на позиции украинца новичок манкунианцев Антони сумел открыть счет в матче.
Зинченко был заменен на 74-й минуте, а Арсенал проиграл со счетом 1:3, потерпев первое поражение в сезоне.
WhoScored поставил Зинченко за игру всего 5,9 балла. Такую же оценку получили еще два игрока Арсенала – Бен Уайт и Эмил Смит-Роу.
Ранее сообщалось, что Александр Зинченко стал лучшим игроком матча против Кристал Пэлас в первом туре английской Премьер-лиги по версии Whoscored, после чего попал еще и в символическую сборную тура.
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