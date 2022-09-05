Зинченко стал одним из худших игроков матча Манчестер Юнайтед — Арсенал по версии популярного портала 5 сентября, 14:51 Зинченко провел не лучший матч против Манчестер Юнайтед (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

Украинский защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко получил за матч 6-го тура английской Премьер-лиги против Манчестер Юнайтед одну из самых низких оценок среди всех игроков по версии популярного портала WhoScored.

Пропустив два матча Арсенала в АПЛ из-за травмы, Зинченко вышел на поединок против Манчестер Юнайтед в стартовом составе.

Однако именно после провала на позиции украинца новичок манкунианцев Антони сумел открыть счет в матче.

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Зинченко был заменен на 74-й минуте, а Арсенал проиграл со счетом 1:3, потерпев первое поражение в сезоне.

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WhoScored поставил Зинченко за игру всего 5,9 балла. Такую же оценку получили еще два игрока Арсенала – Бен Уайт и Эмил Смит-Роу.

Фото: whoscored.com

Ранее сообщалось, что Александр Зинченко стал лучшим игроком матча против Кристал Пэлас в первом туре английской Премьер-лиги по версии Whoscored, после чего попал еще и в символическую сборную тура.



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