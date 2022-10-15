«Семейный день». Влада Седан прогулялась по одному из самых дорогих районов мира с Зинченко и дочерью — фото
Александр Зинченко с дочерью Евой и женой Владой Седан (Фото:Влада Седан via Instagram)
Полузащитник сборной Украины и лондонского Арсенала Александр Зинченко вместе со своей женой Владой Седан и дочерью прогулялись по столице Великобритании.
Фото с прогулки опубликовала в Instagram избранница 25-летнего футболиста.
На снимках Александр, Влада и их дочь Ева наслаждались совместным отдыхом в одном из самых дорогих районов мира Мейфэйр.
«Семейный день», — прокомментировала свой пост Седан.
Ранее Влада в День независимости поделилась фото с дочерью в шикарных платьях-вышиванках.
Также сообщалось, что Седан с Евой прогулялась по Лондону.