«Семейный день». Влада Седан прогулялась по одному из самых дорогих районов мира с Зинченко и дочерью — фото 15 октября, 19:23 Александр Зинченко с дочерью Евой и женой Владой Седан (Фото:Влада Седан via Instagram)

Полузащитник сборной Украины и лондонского Арсенала Александр Зинченко вместе со своей женой Владой Седан и дочерью прогулялись по столице Великобритании.



Фото с прогулки опубликовала в Instagram избранница 25-летнего футболиста.

На снимках Александр, Влада и их дочь Ева наслаждались совместным отдыхом в одном из самых дорогих районов мира Мейфэйр.

Видео дня

«Семейный день», — прокомментировала свой пост Седан.

Ранее Влада в День независимости поделилась фото с дочерью в шикарных платьях-вышиванках.

Также сообщалось, что Седан с Евой прогулялась по Лондону.