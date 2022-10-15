«Семейный день». Влада Седан прогулялась по одному из самых дорогих районов мира с Зинченко и дочерью — фото

15 октября, 19:23
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Александр Зинченко с дочерью Евой и женой Владой Седан (Фото:Влада Седан via Instagram)

Александр Зинченко с дочерью Евой и женой Владой Седан (Фото:Влада Седан via Instagram)

Полузащитник сборной Украины и лондонского Арсенала Александр Зинченко вместе со своей женой Владой Седан и дочерью прогулялись по столице Великобритании.

Фото с прогулки опубликовала в Instagram избранница 25-летнего футболиста.

На снимках Александр, Влада и их дочь Ева наслаждались совместным отдыхом в одном из самых дорогих районов мира Мейфэйр.

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«Семейный день», — прокомментировала свой пост Седан.

Ранее Влада в День независимости поделилась фото с дочерью в шикарных платьях-вышиванках.

Также сообщалось, что Седан с Евой прогулялась по Лондону.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Лондон Александр Зинченко Фото Влада Седан

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