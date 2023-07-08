Зинченко с женой устроили стильную фотосессию в ожидании второго ребенка
Зинченко с женой и дочерью снялись в семейной фотосессии (Фото:Александр Зинченко via Instagram)
Украинский футболист лондонского Арсенала Александр Зинченко и его жена Влада Седан порадовали поклонников новыми фотографиями.
Супруги ждут пополнения в семье и сделали стильную фотосессию, которой поделились в своих аккаунтах в Instagram.
На одной из фото дочь Александра и Влады Ева держит в руках снимки УЗИ.
«Когда понимаешь, что тебе нужно поделиться своими игрушками с кем-то другим», — говорится в подписи к публикации.
«Молодцы, поздравляю», — отреагировал на фото футболист Шахтера Тарас Степаненко.
Ранее беременная Влада Седан показала милые фото с дочкой на отдыхе.