Зинченко с женой устроили стильную фотосессию в ожидании второго ребенка

8 июля, 11:08
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Зинченко с женой и дочерью снялись в семейной фотосессии (Фото:Александр Зинченко via Instagram)

Зинченко с женой и дочерью снялись в семейной фотосессии (Фото:Александр Зинченко via Instagram)

Украинский футболист лондонского Арсенала Александр Зинченко и его жена Влада Седан порадовали поклонников новыми фотографиями.

Супруги ждут пополнения в семье и сделали стильную фотосессию, которой поделились в своих аккаунтах в Instagram.

На одной из фото дочь Александра и Влады Ева держит в руках снимки УЗИ.

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«Когда понимаешь, что тебе нужно поделиться своими игрушками с кем-то другим», — говорится в подписи к публикации.

«Молодцы, поздравляю», — отреагировал на фото футболист Шахтера Тарас Степаненко.

Ранее беременная Влада Седан показала милые фото с дочкой на отдыхе.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Александр Зинченко Влада Седан

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