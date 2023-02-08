Звезда сборной Украины признан лучшим игроком месяца в английском топ-клубе
Арсенал лидирует в АПЛ (Фото:Reuters/Peter Cziborra)
Украинский футболист лондонского Арсенала Александр Зинченко был признан лучшим игроком команды в январе.
Об этом сообщает пресс-служба «Арсенала».
Зинченко был выбран лучшим игроком команды в январе путем опроса болельщиков, отдавших ему 48% голосов.
В борьбе за звание лучшего игрока месяца украинец обошел Эдди Нкетию и Мартина Эдегора.
«Привет, ребята. Хочу поблагодарить вас за две вещи: за то, что признали меня лучшим игроком места и за вашу поддержку в течение сезона. Бьемся вместе до самого конца. Вперед, «канониры», — прокомментировал свою победу Зинченко.
Арсенал лидирует в АПЛ с отрывом в пять очков от Манчестер Сити, у которого на один сыгранный матч больше.
Ранее сообщалось, что Арсенал с Александром Зинченко неожиданно уступил матч 22-го тура английской Премьер-лиги Эвертону, за который выступает Виталий Миколенко.