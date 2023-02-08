Звезда сборной Украины признан лучшим игроком месяца в английском топ-клубе

8 февраля, 19:12
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Арсенал лидирует в АПЛ (Фото:Reuters/Peter Cziborra)

Арсенал лидирует в АПЛ (Фото:Reuters/Peter Cziborra)

Украинский футболист лондонского Арсенала Александр Зинченко был признан лучшим игроком команды в январе.

Об этом сообщает пресс-служба «Арсенала».

Зинченко был выбран лучшим игроком команды в январе путем опроса болельщиков, отдавших ему 48% голосов.

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В борьбе за звание лучшего игрока месяца украинец обошел Эдди Нкетию и Мартина Эдегора.

Видео дня

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«Привет, ребята. Хочу поблагодарить вас за две вещи: за то, что признали меня лучшим игроком места и за вашу поддержку в течение сезона. Бьемся вместе до самого конца. Вперед, «канониры», — прокомментировал свою победу Зинченко.

https://twitter.com/Arsenal/status/1623343397162614785?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1623343397162614785%7Ctwgr%5E0ddffae6554e569f01a492e9e81310ce1158dca0%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsport.ua%2Fuk%2Fnews%2F613921-zinchenko-naykrashchiy-gravets-sichnya-v-arsenali

Арсенал лидирует в АПЛ с отрывом в пять очков от Манчестер Сити, у которого на один сыгранный матч больше.

Ранее сообщалось, что Арсенал с Александром Зинченко неожиданно уступил матч 22-го тура английской Премьер-лиги Эвертону, за который выступает Виталий Миколенко.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Александр Зинченко

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