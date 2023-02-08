Звезда сборной Украины признан лучшим игроком месяца в английском топ-клубе 8 февраля, 19:12 Арсенал лидирует в АПЛ (Фото:Reuters/Peter Cziborra)

Украинский футболист лондонского Арсенала Александр Зинченко был признан лучшим игроком команды в январе.

Об этом сообщает пресс-служба «Арсенала».

Зинченко был выбран лучшим игроком команды в январе путем опроса болельщиков, отдавших ему 48% голосов.

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В борьбе за звание лучшего игрока месяца украинец обошел Эдди Нкетию и Мартина Эдегора.

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«Привет, ребята. Хочу поблагодарить вас за две вещи: за то, что признали меня лучшим игроком места и за вашу поддержку в течение сезона. Бьемся вместе до самого конца. Вперед, «канониры», — прокомментировал свою победу Зинченко.



Арсенал лидирует в АПЛ с отрывом в пять очков от Манчестер Сити, у которого на один сыгранный матч больше.

Ранее сообщалось, что Арсенал с Александром Зинченко неожиданно уступил матч 22-го тура английской Премьер-лиги Эвертону, за который выступает Виталий Миколенко.

