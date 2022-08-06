Успешный дебют украинца. Популярный портал признал Зинченко лучшим игроком стартового матча английской Премьер-лиги 6 августа, 12:06 Зинченко отличился ассистом в дебютном матче за Арсенал (Фото:REUTERS/David Klein)

Украинский новичок лондонского Арсенала Александр Зинченко стал лучшим игроком матча против Кристал Пэлас (2:0) в первом туре английской Премьер-лиги по версии популярного портала Whoscored.

В своем первом официальном матче за Арсенал Зинченко вышел в стартовом составе, а уже на 20-й минуте принял участие в голевой атаке «канониров», сделав ассист на Мартинелли, который открыл счет.

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Украинский защитник провел на поле 83 минуты и получил от Whoscored самый высокий балл за игру среди футболистов обеих команд — 8,1.

Фото: Whoscored

Зинченко стал игроком Арсенала 22 июля, подписав с «канонирами» четырехлетний контракт.

Ранее Зинченко в дебютном матче за Арсенал, который носил товарищеский статус, помог разгромить Челси — 4:0.

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