«Победа за нами»: Зинченко и Миколенко отметились символическим поступком после дерби — видео
Александр Зинченко и Виталий Миколенко (Фото:Reuters/Lee Smith)
В рамках пятого тура чемпионата Англии Эвертон на своем поле минимально проиграл Арсеналу.
Лондонский клуб сумел взломать оборону соперника во второй половине встречи, а автором победного гола стал Троссару.
После финального свистка украинские футболисты Александр Зинченко и Виталий Миколенко заметили болельщика на трибуне с сине-желтым флагом и надписью «Победа за нами».
Игроки подошли к фанату и показали свою поддержку, пожав ему руку.
Ранее сообщалось, что известный тренер, служивший в ВСУ, жестко разнес Тимощука и Ордеца.