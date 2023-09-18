«Победа за нами»: Зинченко и Миколенко отметились символическим поступком после дерби — видео 18 сентября, 11:20 Александр Зинченко и Виталий Миколенко (Фото:Reuters/Lee Smith)

В рамках пятого тура чемпионата Англии Эвертон на своем поле минимально проиграл Арсеналу.

Лондонский клуб сумел взломать оборону соперника во второй половине встречи, а автором победного гола стал Троссару.

После финального свистка украинские футболисты Александр Зинченко и Виталий Миколенко заметили болельщика на трибуне с сине-желтым флагом и надписью «Победа за нами».

Видео дня

Игроки подошли к фанату и показали свою поддержку, пожав ему руку.

Ранее сообщалось, что известный тренер, служивший в ВСУ, жестко разнес Тимощука и Ордеца.