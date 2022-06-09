СМИ узнали, в каком случае Зинченко готов покинуть Манчестер Сити
Зинченко выиграл четвертый титул чемпиона Англии в прошедшем сезоне (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)
Александр Зинченко готов уйти из Манчестер Сити, если любые заинтересованные клубы пообещают ему позицию в полузащите, где он играет в сборной Украины, сообщает 90min.
По информации портала, чемпион Англии, в составе которого игрок действует слева в обороне, не может гарантировать украинцу регулярные выступления в средней линии.
Отмечается, что Манчестер Сити готов начать переговоры о продлении контракта с 25-летним исполнителем, действующее соглашение которого заканчивается через два года.
По данным ресурса, в услугах Зинченко заинтересован целый ряд европейских клубов — из Германии, Франции, Италии и Испания, а также английские Вулверхэмптон, Арсенал, Эвертон, Лестер и Вест Хэм, которые уже связались с представителями игрока.
Уточняется, что в вопросе трансфера многое будет зависеть от его оценки Манчестер Сити, которая, как утверждают источники, превышает 35 млн евро.
Сообщалось, что интерес к Зинченко, который в прошедшем сезоне выиграл свой четвертый титул чемпиона Англии, проявляют английские Ньюкасл и Эвертон, где выступает другой украинский защитник — Виталий Миколенко.
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