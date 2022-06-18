Манчестер Сити готов продать Зинченко после подписания игрока на его место — журналист

18 июня, 21:58
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Зинченко может покинуть Манчестер Сити (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Зинченко может покинуть Манчестер Сити (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Манчестер Сити готов отпустить украинского футболиста Александра Зинченко в другой клуб после подписания защитника Брайтона Марка Кукурельи, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации авторитетного в трансферных сделках инсайдера, в ближайшее время чемпион Англии сделает предложение Брайтону по испанскому игроку.

https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1538168130907914244

Отмечается, что после возможного подписания Кукурельи, решение о чем было принято еще в мае, клуб может расстаться с Зинченко.

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По данным Романо, украинец входит в список приоритетных трансферных целей английского Эвертона, а еще еще несколько клубов также заинтересованы в футболисте.

Сообщалось, что помимо клуба из Ливерпуля интерес к Зинченко, который в прошедшем сезоне выиграл свой четвертый титул чемпиона Англии, также проявляет интерес английский Ньюкасл.

Также в СМИ была информация, что украинец готов уйти из Манчестер Сити, если любые заинтересованные клубы пообещают ему позицию в полузащите, где он играет в сборной.

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Теги:   Футбол Трансферы Манчестер Сити Эвертон Александр Зинченко

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