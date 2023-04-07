«Он — особый человек в моей жизни». Зинченко назвал футболиста, являющегося для него примером

7 апреля, 16:01
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Зинченко считает Жезуса великим профессионалом (Фото:REUTERS/David Klein)

Зинченко считает Жезуса великим профессионалом (Фото:REUTERS/David Klein)

Футболист сборной Украины и лондонского Арсенала Александр Зинченко рассказал о дружеских отношениях с одноклубником Габриэлем Жезусом, с которым он перед этим выступал за Манчестер Сити.

По словам Зинченко, Жезус является примером для него как в футболе, так и за его пределами, сообщает SkySports.

«Он — особый человек в моей жизни во всех значениях. Вне футбольного поля и особенно на нем многим вещам я учился у Жезуса», — сказал Зинченко

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Украинец добавил, что бразилец — настоящий профессионал своего дела и всегда работает на максимум, благодаря чему добился большого успеха.

«Даже в простых упражнениях как квадрат. Обычно ребята, отбирающие мяч, работают на 50%, но Габриэл — как зверь.

Он невероятный реагирует на неудачи. В Манчестер Сити я смотрел на него и думал: «Вау, вот как нужно реагировать». Он был всегда лучшим на тренировках. Знаю, что он много работал, чтобы оказаться там, где он сейчас. Приятно иметь таких одноклубников", — сказал Зинченко.

Ранее Зинченко рассказал, как сделал предложение своей жене Владе Седан.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Арсенал (Лондон) Александр Зинченко

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