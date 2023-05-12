Лидер сборной Украины не сыграет в матчах отбора Евро-2024 — СМИ 12 мая, 10:21 Зинченко получил травму в матче за Арсенал (Фото:Reuters/Matthew Childs)

Защитник сборной Украины и лондонского Арсенала Александр Зинченко из-за травмы не поможет национальной команде в июньских матчах отбора на чемпионат Европы по футболу 2024 года, сообщает ВЗБІРНА.

По информации источника, травма не позволит Зинченко сыграть за сборную Украины в матчах против Северной Македонии и Мальты, которые состоятся 16 и 19 июня соответственно.

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Таким образом футболист Арсенала не сыграет за сине-желтых и в товарищеском матче против Германии, который состоится перед поединками отбора - 12 мая.

Отмечается, что Зинченко будет готов вернуться в игру только в следующем сезоне.

Зинченко получил травму икроножной мышцы матчи 35-го тура английской Премьер-лиги против Ньюкасла (2:0).

Ранее сообщалось, что Украина уступила Англию (0:2) на старте отбора на Евро-2024.

