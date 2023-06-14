«Не называй нас братьями»: Зинченко рассказал, чтобы никогда не сделал с россиянином

14 июня, 23:30
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Александр Зинченко (Фото:Reuters/Peter Cziborra)

Александр Зинченко (Фото:Reuters/Peter Cziborra)

Футболист сборной Украины и Арсенала Александр Зинченко заявил, что не пожал бы руку российскому футболисту.

Украинский защитник заявил, что не примет позицию того, кто молчит о войне. По этой причине он никогда не пожмет руку российскому игроку.

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«Без шансов. Потому что я никогда не приму их реакцию.

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Вы можете сказать, что они ничего не делают против нас. Но они делают. Что? Они не реагируют. Если никто не будет говорить, потому что напуган, то мне жаль.

Никогда не называй нас братьями, как они это делали в прошлом. Никогда снова", — сказал Зинченко в интервью Piers Morgan Uncensored.

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Ранее сообщалось, что украинец прокомментировал свое присоединение к UNITED24.

Напомним, легендарный тренер возглавит команду Зинченко в благотворительном поединке в поддержку Украины.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Война в Украине Александр Зинченко

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