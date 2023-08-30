Откровенное признание. Зинченко рассказал, почему плачет на играх сборной Украины

30 августа, 16:44
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Александр Зинченко (Фото:Reuters/Peter Cziborra)

Александр Зинченко (Фото:Reuters/Peter Cziborra)

Украинский защитник Арсенала Александр Зинченко высказался о выступлениях за национальную сборную.

Футболист рассказал, что знает о том, что в обществе обсуждают его эмоциональность.

По словам игрока, он с трудом переносит то, что происходит в Украине во время полномасштабной войны с Россией.

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«Выступать за сборную Украины — это момент гордости, особенно сейчас. Мне так тяжело сдерживать слезы, когда звучит национальный гимн.

Я знаю, что многие говорят о моих слезах в соцсетях. Простите меня за то, что я настолько чувствителен, но я не желаю никому почувствовать и увидеть своими глазами все эти страшные вещи, происходящие в моей стране. Очень тяжело описать словами, что я чувствую в такие моменты", — сказал Зинченко в интервью Rio Ferdinand Presents FIVE.

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Ранее сообщалось, что Зинченко назвал страну, в которой планирует жить после завершения карьеры.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Сборная Украины Александр Зинченко Война России против Украины

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