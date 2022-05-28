«Проклятая страна террористов». Зинченко отреагировал на убийство пятимесячного мальчика в Харькове

28 мая, 20:47
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Александр Зинченко (Фото:Александр Зинченко via Instagram)

Александр Зинченко (Фото:Александр Зинченко via Instagram)

Полузащитник сборной Украины по футболу Александр Зинченко отреагировал на убийство российскими оккупантами пятимесячного мальчика и его отца в Харькове.

25-летний хавбек опубликовал в сторис Instagram фото погибшего ребенка. Кадр Александр прокомментировал кратко: «Проклятая страна террористов».

Александр Зинченко via Instagram
Фото: Александр Зинченко via Instagram

Оккупанты обстреляли Харьков днем 26 мая. Сообщалось, что в результате обстрела погибли четыре человека, еще семь — пострадали.

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Позже стало известно, что количество жертв удара по Харькову выросло до семи, еще 17 человек ранены.

Ранее Зинченко рассказал, что плакал неделю после начала войны в Украине.

Также Александр призвал не молчать российских футболистов о преступлениях своей страны.

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Теги:   Футбол Российская агрессия Харьков Российская армия Военное вторжение Война в Украине Александр Зинченко Фото Убийство Смерть

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