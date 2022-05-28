«Проклятая страна террористов». Зинченко отреагировал на убийство пятимесячного мальчика в Харькове
Александр Зинченко (Фото:Александр Зинченко via Instagram)
Полузащитник сборной Украины по футболу Александр Зинченко отреагировал на убийство российскими оккупантами пятимесячного мальчика и его отца в Харькове.
25-летний хавбек опубликовал в сторис Instagram фото погибшего ребенка. Кадр Александр прокомментировал кратко: «Проклятая страна террористов».
Оккупанты обстреляли Харьков днем 26 мая. Сообщалось, что в результате обстрела погибли четыре человека, еще семь — пострадали.
Позже стало известно, что количество жертв удара по Харькову выросло до семи, еще 17 человек ранены.
Ранее Зинченко рассказал, что плакал неделю после начала войны в Украине.
Также Александр призвал не молчать российских футболистов о преступлениях своей страны.
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