«Проклятая страна террористов». Зинченко отреагировал на убийство пятимесячного мальчика в Харькове 28 мая, 20:47 Цей матеріал також доступний українською Александр Зинченко (Фото:Александр Зинченко via Instagram)

Полузащитник сборной Украины по футболу Александр Зинченко отреагировал на убийство российскими оккупантами пятимесячного мальчика и его отца в Харькове.



25-летний хавбек опубликовал в сторис Instagram фото погибшего ребенка. Кадр Александр прокомментировал кратко: «Проклятая страна террористов».

Фото: Александр Зинченко via Instagram

Оккупанты обстреляли Харьков днем 26 мая. Сообщалось, что в результате обстрела погибли четыре человека, еще семь — пострадали.



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Позже стало известно, что количество жертв удара по Харькову выросло до семи, еще 17 человек ранены.

Ранее Зинченко рассказал, что плакал неделю после начала войны в Украине.

Также Александр призвал не молчать российских футболистов о преступлениях своей страны.

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