Обсуждает трансфер в Арсенал. Зинченко готовится стать самым дорогим украинским футболистом в истории — СМИ

16 июля, 01:19
Зинченко может покинуть Манчестер Сити (Фото:Александр Зинченко via Instagram)

Зинченко может покинуть Манчестер Сити (Фото:Александр Зинченко via Instagram)

Украинский футболист Александр Зинченко перед уходом из Манчестер Сити обсуждает условия личного соглашения с лондонским Арсеналом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации авторитетного инсайдера, переговоры лондонцев с нынешним клубом 25-летнего игрока продвигаются успешно.

https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1548033094522851330

Отмечается, что Арсенал хочет поскорее закрыть сделку, на чем настаивает главный тренер команды Микель Артета.

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По данным издания Daily Mail, Манчестер Сити готов продать Зинченко за сумму около 41 миллиона евро.

Если переход обойдется Арсеналу в такую цену, это будет рекордная для украинских футболистов трансферная стоимость в истории.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити готов отпустить Зинченко в другой клуб после подписания защитника Брайтона Марка Кукурельи.

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Теги:   Футбол Трансферы Манчестер Сити Арсенал (Лондон) Александр Зинченко

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