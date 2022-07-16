Обсуждает трансфер в Арсенал. Зинченко готовится стать самым дорогим украинским футболистом в истории — СМИ 16 июля, 01:19 Зинченко может покинуть Манчестер Сити (Фото:Александр Зинченко via Instagram)

Украинский футболист Александр Зинченко перед уходом из Манчестер Сити обсуждает условия личного соглашения с лондонским Арсеналом, сообщает журналист Фабрицио Романо.



По информации авторитетного инсайдера, переговоры лондонцев с нынешним клубом 25-летнего игрока продвигаются успешно.

Отмечается, что Арсенал хочет поскорее закрыть сделку, на чем настаивает главный тренер команды Микель Артета.

Видео дня

По данным издания Daily Mail, Манчестер Сити готов продать Зинченко за сумму около 41 миллиона евро.

Если переход обойдется Арсеналу в такую цену, это будет рекордная для украинских футболистов трансферная стоимость в истории.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити готов отпустить Зинченко в другой клуб после подписания защитника Брайтона Марка Кукурельи.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.