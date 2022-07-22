«Я очень рад». Главный тренер Арсенала высказался о предстоящем трансфере Зинченко 22 июля, 16:14 Микель Артета возглавляет Арсенал с 2019 года (Фото:ФК Арсенал via Twitter)

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета высказался о предстоящем переходе в состав «канониров» украинского футболиста Александра Зинченко.



Артета подтвердил, что Зинченко присоединился к Арсеналу, но для официального трансфера осталось уладить определенные формальности, сообщает официальный сайт Арсенала.

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Артета отметил, что хорошо знает украинца, поскольку работал с ним в Манчестер Сити, и подчеркнул его универсальность.

«Он может сыграть и в полузащите, и на позиции левого защитника. В начале карьеры он был типичным номером 10, а мы превратили его в левого защитника, который может делать много для нашей манеры игры.

Универсальность — это то, что будет важно для команды, потому что у нас есть игроки на этой позиции, которые являются более конкретными крайними защитниками, поэтому я очень рад", — сказал Артета.

Ранее сообщалось, что Зинченко уже присоединился к Арсеналу в США, где клуб проводит тренировочные сборы.

Перед этим трансфер украинца в лондонский клуб подтвердил главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола.

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