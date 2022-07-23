«Здесь сделала первые шаги наша дочь». Влада Седан трогательно попрощалась с Манчестер Сити после перехода Зинченко в Арсенал — фото 23 июля, 13:47 Зинченко выступал за Манчестер Сити с 2016 года (Фото:Власть Седан via Instagram)

Жена украинского футболиста Александра Зинченко Влада Седан трогательно попрощалась с Манчестер Сити после трансфера мужа в лондонский Арсенал.

Седан опубликовала пост в своем аккаунте в Instagram с яркими фото и видео из жизни в Манчестере.

«Впервые футболку Сити я одела в 2019 году. Тогда мой будущий муж уже был частью семьи манчестеров. Но мне пришлось доказывать место на трибунах», — написала Влада.

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Жена футболиста добавила, что этот этап в жизни был непростым, но он сделал их сильнее и запомнился многими положительными моментами.

«В Манчестере мы научились поднимать трофеи, улыбаться в дождливую погоду, принимать удары и быть взрослыми. В футболках Сити мы создали свою семью, здесь сделала первые шаги наша дочь. Мы встретили хороших друзей, надежных партнеров и людей, на которых мы равняемся.

Мы перелистываем эту страницу нашей футбольной жизни, но не прощаемся. Как журналист, я с еще большим интересом буду наблюдать за тем феноменом, которым является Манчестер Сити. Теперь я смогу взглянуть на это немного по-другому. Спасибо за все, Сити. Для меня Манчестер навсегда останется синим", — подытожила Седан.

Ранее сообщалось, что Зинченко уже присоединился к Арсеналу в США, где клуб проводит тренировочные сборы.

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