Неожиданное признание. Лидер сборной Украины попал в символическую команду всех звезд английской Премьер-лиги
Александр Зинченко (Фото:Рейтер/Ли Смит)
Портал S90 составил символическую сборную лучших игроков английской Премьер-лиги.
Среди звезд нашлось место и футболисту сборной Украины и лондонского Арсенала Александру Зинченко.
Также в символическую команду попали два одноклубника украинца — Сака и Эдегор.
Сборная всех звезд АПЛ по версии S90:
Вратарь: Аллисон (Ливерпуль)
Защитники: Зинченко (Арсенал), Гвардиол, Диас, Волкер (все — Манчестер Сити)
Полузащитники: Де Брюйне, Родри (все — Манчестер Сити), Эдегор (Арсенал)
Нападающие: Сака (Арсенал), Холанд (Манчестер Сити), Салах (Ливерпуль)
Следует отметить, что до перехода в Арсенал в составе Манчестер Сити Зинченко четыре раза выиграл английскую Премьер-лигу.
Ранее Зинченко попал в сборную самых дорогих украинских игроков по версии Transfermarkt.