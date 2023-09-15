Неожиданное признание. Лидер сборной Украины попал в символическую команду всех звезд английской Премьер-лиги 15 сентября, 12:54 Александр Зинченко (Фото:Рейтер/Ли Смит)

Портал S90 составил символическую сборную лучших игроков английской Премьер-лиги.

Среди звезд нашлось место и футболисту сборной Украины и лондонского Арсенала Александру Зинченко.

Также в символическую команду попали два одноклубника украинца — Сака и Эдегор.

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Сборная всех звезд АПЛ по версии S90:

Вратарь: Аллисон (Ливерпуль)

Защитники: Зинченко (Арсенал), Гвардиол, Диас, Волкер (все — Манчестер Сити)

Полузащитники: Де Брюйне, Родри (все — Манчестер Сити), Эдегор (Арсенал)

Нападающие: Сака (Арсенал), Холанд (Манчестер Сити), Салах (Ливерпуль)

Фото: Twitter

Следует отметить, что до перехода в Арсенал в составе Манчестер Сити Зинченко четыре раза выиграл английскую Премьер-лигу.

Ранее Зинченко попал в сборную самых дорогих украинских игроков по версии Transfermarkt.