Зинченко попал в символическую сборную тура английской Премьер-лиги после дебютного матча за Арсенал 8 августа, 17:04 Зинченко успешно дебютировал за Арсенал (Фото:REUTERS/David Klein)

Украинский защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко после первого официального матча за «канониров» попал в символическую команду лучших игроков стартового тура английской Премьер-лиги по версии популярного портала Whoscored.



За матч против Кристал Пэлас, в котором Арсенал победил со счетом 2:0, Whoscored поставил Зинченко оценку 8,1, что позволило ему оказаться среди лучших игроков тура.

В том поединке украинец непосредственно приложился к победе «канониров», сделав ассист на Мартинелли во время первого гола.

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Следует отметить, что в символическую сборную тура также попал одноклубник Зинченко – защитник Бен Уайт.

Фото: Whoscored

Ранее сообщалось, что Александр Зинченко стал лучшим игроком матча против Кристал Пэлас в первом туре английской Премьер-лиги по версии Whoscored.

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