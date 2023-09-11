В шутку повторил празднование. Зинченко остроумно потроллил Беллингема после поединка против сборной Англии — видео 11 сентября, 18:35 Александр Зинченко празднует гол в ворота англичан (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко тепло пообщался со звездой «трех львов» после сенсационной ничьей против англичан (1:1).

Украинец неожиданно вмешался в разговор игроков мадридского Реала Джуда Беллингема и Андрея Лунина, которые обменялись футболками в подтрибунном помещении.

Лидер украинской сборной обнял англичанина и в шутку повторил его празднование, которое тот использует после забитых голов.

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Напомним, что Зинченко забил в ворота сборной Англии и посвятил гол своей старшей дочери Еве.

Ранее сообщалось, что Джуд Беллингем после матча во Вроцлаве ошибочно зашел в автобус украинской сборной.