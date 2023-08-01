«Наш ангел»: Зинченко трогательно поздравил дочь с днем рождения — фото 1 августа, 16:20 Зинченко с женой и дочерью (Фото:Александр Зинченко via Instagram)

Семья украинского футболиста Александра Зинченко отмечает праздник.

Во вторник, 1 августа, дочь игрока Ева празднует свой день рождения.

Украинский футболист опубликовал милое поздравление в Instаgram, добавив несколько фотографий.

«Два года, и уже все делаешь „сяяяма“. Мы с мамой тебя очень сильно любим и поздравляем с твоим днем рождения, наш ангел», — написал Александр.

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Напомним, что Зинченки сейчас ожидают рождения второго ребенка. Пара оригинальным способом узнала пол ребенка.