«Наш ангел»: Зинченко трогательно поздравил дочь с днем рождения — фото

1 августа, 16:20
Поделиться:
Зинченко с женой и дочерью (Фото:Александр Зинченко via Instagram)

Зинченко с женой и дочерью (Фото:Александр Зинченко via Instagram)

Семья украинского футболиста Александра Зинченко отмечает праздник.

Во вторник, 1 августа, дочь игрока Ева празднует свой день рождения.

Читайте также:
«Это твое такси». Звезда Арсенала жестко потроллил Зинченко — видео

Украинский футболист опубликовал милое поздравление в Instаgram, добавив несколько фотографий.

«Два года, и уже все делаешь „сяяяма“. Мы с мамой тебя очень сильно любим и поздравляем с твоим днем рождения, наш ангел», — написал Александр.

Видео дня

Напомним, что Зинченки сейчас ожидают рождения второго ребенка. Пара оригинальным способом узнала пол ребенка.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Александр Зинченко

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X