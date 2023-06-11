«Аплодисменты». Александр Зинченко поздравил Манчестер Сити с победой в Лиге чемпионов
Зинченко и Грилиш (Фото:REUTERS/David Klein)
Игрок сборной Украины и лондонского Арсенала поздравил свою бывшую команду с победой в лучшем клубном турнире Европы.
В своем Instagram-аккаунте футболист выложил stories с постом со страницы Манчестер Сити с надписью «Champions of Europe 2022/23».
Отметим, что Зинченко защищал цвета Сити пять сезонов и четыре раза становился с «горожанами» чемпионом Англии.
Напомним, что украинец вместе с Манчестер Сити проиграл в финале Лиги чемпионов 2020/21 лондонскому Челси (0:1).
Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко поздравил Вест Хэм с победой в Лиге конференций.