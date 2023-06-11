«Аплодисменты». Александр Зинченко поздравил Манчестер Сити с победой в Лиге чемпионов 11 июня, 09:55 Зинченко и Грилиш (Фото:REUTERS/David Klein)

Игрок сборной Украины и лондонского Арсенала поздравил свою бывшую команду с победой в лучшем клубном турнире Европы.

В своем Instagram-аккаунте футболист выложил stories с постом со страницы Манчестер Сити с надписью «Champions of Europe 2022/23».

Фото: Instagram Александра Зинченко

Отметим, что Зинченко защищал цвета Сити пять сезонов и четыре раза становился с «горожанами» чемпионом Англии.

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Напомним, что украинец вместе с Манчестер Сити проиграл в финале Лиги чемпионов 2020/21 лондонскому Челси (0:1).

Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко поздравил Вест Хэм с победой в Лиге конференций.